مجلس هيئة الانتخابات ينظر في مشروع جـرد الأصول الثابتة الماديـة للهيئـة

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عقد مجلس هيئة الانتخابات اليوم الاربعاء، جلسة عمل خصصت لاستعراض ما تم إنجازه في مجال تنفيذ مشروع جـرد الأصول الثابتة الماديـة للهيئـة وذلك في اطار اللقاءات الدورية الخاصة بمتابعة سير عمل مختلف إدارات ومصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وابرز فاروق بوعسكر رئيس الهيئة لدى اشرافه على هذه الجلسة التي عقدت مع ممثلين عن الإدارة المركزية للنظم المعلوماتية و الإدارة المركزية للمصالح المشتركة على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئـة لإنجاز هذا المشروع في أقرب الآجال.





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واضاف ان هذا المشروع يهدف الى ضبط جميع الأصول الثابتة للهيـئة ومسك سجلاتها بكل دقة بما يضمن حصرها وحسن التصرف فيها واستخدامها على الوجه الأمثل وبما يسمح بإحكام اجراءات الرقابة عليها ومتابعـــة مآلهـــا ووضع خطط الصيانة الدورية لها وتجديدها عند الاقتضاء.



وتم في هذه الجلسة الاتفاق على مواصلة العمل ومتابعة مدى التقدم الحاصل في هذا المجال إلى حين الانتهاء من ضبط الأصول الثابتة المادية التابعة للهيئة ووضع منهجية لإدارتها بشكل علمي وشفاف بما يعزز حوكمة التصرف فيها.

