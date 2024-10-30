بطولة العالم للملاكمة للشبان - التونسيتان اسلام النداري وملكة الخليفي تصعدان الى المربع الذهبي وتضمنان البرونز على الاقل

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وجاء تاهل إسلام النداري ضمن منافسات وزن تحت 70 كلغ بعد ازاحة المغربية نعيمة بوسلام بايقاف النزال في حين ترشحت ملكة الخليفي في وزن اقل من 60 كلغ بفوزها على الروسية مولشانوفا صوفيا بنتيجة 3-2.



وفي الدور نصف النهائي المقرر غدا الخميس، تلاقي اسلام النداري التركية يونجا يلماز بينما تتبارى ملكة الخليفي مع الكورية الشمالية سوون سو.

تاهلت الملاكمتان التونسيتان اسلام النداري وملكة الخليفي الى الدور نصف النهائي لبطولة العالم للملاكمة للشبان المقامة حاليا بمدينة بودفا في مونتنيغرو لتضمنا على الاقل احراز الميدالية البرونزية.وجاء تاهل إسلام النداري ضمن منافسات وزن تحت 70 كلغ بعد ازاحة المغربية نعيمة بوسلام بايقاف النزال في حين ترشحت ملكة الخليفي في وزن اقل من 60 كلغ بفوزها على الروسية مولشانوفا صوفيا بنتيجة 3-2.وفي الدور نصف النهائي المقرر غدا الخميس، تلاقي اسلام النداري التركية يونجا يلماز بينما تتبارى ملكة الخليفي مع الكورية الشمالية سوون سو.

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وفي المقابل، خرج قصي الدلاجي من الدور ربع نهائي ضمن منافسات وزن أقل 54 كلغ بعد الهزيمة أمام القيرغيزستاني امانتور دزهوماييف بنتيجة 0-5.

ويتواصل المشوار اليوم الأربعاء مع دخول هداية التليلي وآلاء الطالبي منافسات الادوار ربع النهائية. وستلاقي هداية التليلي في وزن 50 كغ الروسية كارلاغ بيك في حين ستواجه آلاء الطالبي في وزن 75 كغ التركية ديلارا ساك.



