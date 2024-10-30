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انتخاب تونس عضوا في المكتبين التنفيذيين للاتحادين الافريقي والعربي للدارتس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 14:29 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تم انتخاب تونس ممثلة في شخص توفيق العبيدي، رئيس الجمعية التونسية للدارتس (رمي السهام الصغيرة)، في منصب نائب الرئيس بالمكتبين التنفيذيين للاتحادين الافريقي والعربي للعبة وذلك خلال الانتخابات التي انعقدت امس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ المصرية.
كما عهد الى تونس بالاجماع تنظيم النسختين القادمتين لكاس افريقيا والبطولة العربية الى جانب الدورة المفتوحة سنة 2026.
يذكر انه تم خلال شهر سبتمبر 2023 بمدينة ايسبارغ الدنماركية اعتماد الجمعية التونسية للدارتس عضوا بالاتحاد الدولي للعبة.


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