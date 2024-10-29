صفاقس: زيارة ميدانية لمتابعة عدد من مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>

مثلت متابعة عدد من مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بولاية صفاقس، محور زيارة عمل ميدانية، أداها أمس الإثنين، فريق عمل من المندوبية العامة للتنمية الجهوية، رفقة والي صفاقس محمد الحجري، وشملت معتمدتي الصخيرة والغريبة، وذلك بحضور معتمد الصخيرة ومعتمد الغريبة، ونائب مجلس النواب عن المنطقة، وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية، وأعضاء المجالس المحلية.



وتضمنت زيارة معتمدية الصخيرة، معاينة قسمي الإستعجالي والعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بعد اشغال تهيئة بلغت كلفتها 967 ألف دينار، وموقع القاعة المغطاة للألعاب الفردوس التي قدرت تكلفة إنجازها 1،33 مليون دينار على مساحة 635 متر2، كما شملت الزيارة معاينة الموقع المقترح للسوق البلدي ب"جروالة" والتي قدرت تكلفة الإنجاز 488 الف دينار، والفضاء الرياضي والترفيهي ب"صبيح" حيث تتمثل الأشغال في تهيئة البناية القديمة لقاعتي حجرة الملابس والأدواش مع إضافة قاعة متعددة الإختصاصات ومشربة ومخزن وملعب بتكلفة ناهزت 500 ألف دينار على مساحة 177م2.

وبالنسبة لمعتمدية الغريبة، فقد قام فريق العمل التابع للمندوبية، بزيارة مركز الصحة الأساسية صنف 3 ب"الخوالة" الذي تم إنجازه بإعتمادات ناهزت 468 ألف دينار على مساحة 250 م2 وموقع الفضاء الصناعي بالغريبة الذي سيتم إنجازه على مساحة 819 م2 بتكلفة تناهز 1٫2 مليون دينار لاحداث مؤسسات تدعم التشغيل وبعث حركية إقتصادية محلية، بالاضافة الى زيارة موقع إحداث قاعة مغطاة للألعاب الفردية على مساحة 635 م2 بتكلفة تقدر ب1335 الف دينار.