رئيس الجمهورية يؤكّد ضرورة البتّ في عديد القضايا في آجال معقولة لتحقيق العدل المنشود

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أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في لقائه اليوم الإثنين بوزيرة العدل ليلى جفّال، على ضرورة البتّ في عديد القضايا في آجال معقولة، قائلا في هذا الشأن إنّ "ما يُعرف بالزمن القضائي هو عنصر هام في تحقيق العدل المنشود".



وأوضح سعيّد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أنّ الإجراءات وُضِعت لتحقيق المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها أو مبررا حتى تبقى عديد الملفات تُراوح مكانها لسنوات.





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كما أكّد رئيس الجمهورية على دور القضاء في هذه المرحلة من تاريخ تونس وخاصة في "عملية محاسبة كل من أذنب في حقّ الشعب التونسي"، مشدّدا على أن "القضاء العادل هو من أهمّ ركائز الدولة حتى يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه كاملا غير منقوص".

كما أكّد رئيس الجمهورية على دور القضاء في هذه المرحلة من تاريخ تونس وخاصة في "عملية محاسبة كل من أذنب في حقّ الشعب التونسي"، مشدّدا على أن "القضاء العادل هو من أهمّ ركائز الدولة حتى يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه كاملا غير منقوص".