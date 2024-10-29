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رئيس الجمهورية يؤكّد ضرورة البتّ في عديد القضايا في آجال معقولة لتحقيق العدل المنشود

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Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 01:13 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في لقائه اليوم الإثنين بوزيرة العدل ليلى جفّال، على ضرورة البتّ في عديد القضايا في آجال معقولة، قائلا في هذا الشأن إنّ "ما يُعرف بالزمن القضائي هو عنصر هام في تحقيق العدل المنشود".

وأوضح سعيّد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أنّ الإجراءات وُضِعت لتحقيق المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها أو مبررا حتى تبقى عديد الملفات تُراوح مكانها لسنوات.

...

كما أكّد رئيس الجمهورية على دور القضاء في هذه المرحلة من تاريخ تونس وخاصة في "عملية محاسبة كل من أذنب في حقّ الشعب التونسي"، مشدّدا على أن "القضاء العادل هو من أهمّ ركائز الدولة حتى يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه كاملا غير منقوص".


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