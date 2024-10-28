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بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب بشبهة قتل والده وإضرام النار في جسده

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 21:24 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب للاشتباه في تورطه في قتل والده واضرام النار في جسده لاحقا بجهة حي هلال غرب العاصمة وفق ما أكده لاذاعة موزاييك مصدر قضائي مطلع.

وحسب ذات المصدر فقد تم مؤخرا اشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بالعثور على جثة شبه متفحمة حذو حديقة بحي هلال، ليتحول ممثل النيابة العمومية الى مكان العثور على الجثة حيث تولى معاينتها قبل الاذن برفعها وايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

...

وبينت الأبحاث الأولية بأن المتوفى شيخ ستيني وهو من سكان الجهة، وأفاد التقرير الأولي للطبيب الشرعي أن الوفاة حصلت مسترابة.

وتولى قاضي التحقيق استنطاق شخص من أفراد عائلة الضحية قبل أن يقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه، كما تقرر ايداع فتاة السجن للاشتباه في علاقتها بملف القضية.


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