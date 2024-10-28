افتتاح 4 فضاءات علمية بمدينة العلوم بتونس يوم الاربعاء 30 أكتوبر 2024

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تفتتح مدينة العلوم بتونس يوم الاربعاء 30 أكتوبر الجاري، 4 فضاءات علمية موجهة للاطفال والتلاميذ والطلبة وناشطي المجتمع المدني وباعثي المشاريع، تتضمن وحدات تفاعلية وورشات علمية، حسب ما أعلن عنه المكلف بالاعلام بمدينة العلوم، حسان الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.



ومن بين هذه الفضاءات فضاء مخصص للاطفال من 4 الى 12 سنة وهو فضاء يؤثثه أساتذة تأطير علمي ويتضمن 12 وحدة علمية تفاعلية حول طبيعة المواد والتعرف على الاشكال والألوان ومبادئ الكيمياء والحساب الذهني.

كما سيٌفتتح مخبر الكيمياء الفيزيائية للبيئة والتنمية المستدامة الذي يتوجّه لتلاميذ الاعدادي والثانوي والطلبة وناشطي المجتمع المدني، ويضمّ ورشات على مدار الاسبوع ودورات تكوينية حول مكونات البيئة والغلاف الجوي والتربة والماء والكائنات الحية.



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وأضاف الطاهري إنه سيتم اعادة فتح فضاء الماء المغلق منذ سنة 2014 والذي يضمّ 21 وحدة تفاعلية علمية، وسيهتمّ بإعادة استغلال المياه المستعملة والموارد المائية وخصائص الماء وهو موجه لجميع الفئات العمرية.

كما سيفتتح مخبر المدينة وهو فضاء يضمّ تجهيزات تكنولوجية عالية الجودة وموجّه للطلبة ورواد الاعمال وباعثي المشاريع. وسيتولى المهتمون صناعة نماذج أولية لمشاريعهم الخاصة مع مرافقة تقنية من مدينة العلوم.

وأشار المتحدث الى أنه سيكون الدخول مجانا يوم الاربعاء 30 أكتوبر الجاري الى الفضاءات العلمية بما في ذلك القبة الفلكية التي ستقدّم في ذات اليوم 6 عروض.