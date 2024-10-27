المنستير:500 شخص يستفيدون من خدمات قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات بمنزل النور

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استقطبت اليوم الاحد قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإبتدائية شارع بورقيبة بمنزل نور بمعتمدية بنبلبة بولاية المنستير قرابة 500 شخص.



وأمن هذه القافلة التي تنتظم تحت شعار "الكشف المبكر خير من العلاج"، 32 طبيب وطبيبة عيادات مجانية في 13 اختصاص من بينها اختصاصي العيون والأسنان اللذين سجلا إقبالا كبيرا وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير





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وتنتظم هذه التظاهرة ببادرة من جمعية نادي الأجيال بالمنستير بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير والمستشفى المحلي ببنبلة والمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير والمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير وبلدية منزل نور

وانتظمت اليوم حصة تحسيسية تثقيفية حول تقصي سرطان الثدي، وحصة أخرى حول نظافة الأسنان لفائدة التلاميذ.

وعلى اثر معاينة والي المنستير عيسى موسى اليوم تدخلات هذه القافلة الصحية تم اقرار تنظيم تظاهرة صحية تحسيسية للوقاية من تسوس الأسنان لفائدة التلاميذ في المدارس الإبتدائية بولاية المنستير.