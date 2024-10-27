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وزارة العدل:الاذن بفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد نشر محتويات ، ذات مضامين تمس من القيم الأخلاقية على شبكات التواصل الاجتماعي .

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Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 15:50 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات الواردة على شبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والاداب العامة، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.

وجاء في بلاغ صادر اليوم الاحد عن وزارة العدل ان هذه الاجراءات جاءت على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك" و"انستغرام"، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة.


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