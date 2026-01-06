قضية جمعية «تونس أرض اللجوء»: عامان سجنًا مع تأجيل التنفيذ في حق المتهمين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

قضت، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بـعامين سجنًا مع تأجيل التنفيذ في حق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بملف جمعية تونس أرض اللجوء.



وشمل الحكم خمسة متهمين موقوفين على ذمة القضية، وهم: شريفة الرياحي، عياض بوسالمي، محمد جوعو، إيمان الورداني، ومحمد إقبال خالد، إضافة إلى متهمين آخرين أحيلوا بحالة سراح.







ويواجه المتهمون تهمًا تتعلّق بـتوطين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وتبييض الأموال، وذلك في إطار الأبحاث المتصلة بنشاط الجمعية.

