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القصرين: المراقبة الاقتصادية تضبط تاجر خضر بصدد غسل كمية من بطاطا المخزون التعديلي بالماء والجفال قصد الايهام بأنها طازجة

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Publié le Vendredi 25 Octobre 2024 - 17:22 قراءة: 0 د, 24 ث
      
ضبط فريق مراقبة اقتصادية تابع للإادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، اليوم الجمعة، تاجر خضر بالتفصيل بصدد غسل كمية من البطاطا المعدّة للإستهلاك من المخزون التعديلي بالماء والجفال قصد إيهام المستهلك بأنها من المنتوج الجديد للبطاطا وبيعها بأسعار مشطة، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.
وبين ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم التنسيق مع أعوان مركز الشرطة البلدية بمدينة القصرين حجز كمية البطاطا المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعدلية اللازمة ضد المخالف واحالته على أنظار القضاء.


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