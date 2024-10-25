تصفيات كاس افريقيا للامم 2025 - المنتخب الملغاشي يستضيف نظيره التونسي بجوهانسبورغ يوم 14 نوفمبر المقبل

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يحتضن ملعب "فيرست ناسيونال بنك" بجوهانسبورغ مباراة المنتخب الملغاشي ونظيره التونسي يوم الخميس 14 نوفمبر المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى ضمن تصفيات كاس افريقيا للامم (المغرب 2025) وفق ما كشفت عنه الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة.



ويخوض المنتخب الملغاشي مقابلاته بهذه التصفيات الافريقية خارج ارضه بسبب عدم توفر ملاعب مؤهلة في بلده، وكان قد استضاف منتخبي جزر القمر وغامبيا في اطار الجولتين الثانية والثالثة في المغرب بمدينتي وجدة والدار البيضاء على التوالي.





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ومن جهة اخرى، اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان مباراة الجولة السادسة والاخيرة لحساب نفس هذه التصفيات القارية التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الغامبي ستقام يوم الاثنين 18 نوفمبر القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس.



يذكر ان المنتخب التونسي يتصدر المجموعة الاولى بعد مرور 4 جولات برصيد 7 نقاط امام جزر القمر (6 نقاط) وغامبيا (5 نقاط) ومدغشقر (نقطتان).

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى المرحلة النهائية لكاس افريقيا للامم التي ستحتضنها المغرب من 21 ديسمبر الى 18 جانفي 2025.