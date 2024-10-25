انطلاق عطلة نصف الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري

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تنطلق عطلة نصف الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية 2024-2025 يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري لتمتد إلى حدود يوم الأحد 3 نوفمبر القادم، وفقا لروزنامة العطل المدرسية التي نشرتها وزارة التربية.



ويتمتع التلاميذ، وفقا لهذه الروزنامة، بعطلة مدتها يوم واحد يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 وذلك بمناسبة عيد الثورة، تليها عطلة الشتاء ورأس السنة الميلادية التي تمتد من يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 إلى يوم الأحد 5 جانفي 2025.

وتمتد عطلة نصف الثلاثي الثاني من يوم 3 فيفري 2025 إلى يوم الأحد 9 فيفري 2025، ثم عطلة عيد الاستقلال الموافقة ليوم الخميس 20 مارس 2025، تليها عطلة الربيع وعيد الفطر التي تمتد من يوم الاثنين 24 مارس 2025 إلى يوم الأحد 6 أفريل 2025.



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ويتمتع التلاميذ خلال الثلاثي الثالث من العام الدراسي بعطلة بيوم واحد يومي الأربعاء 9 أفريل 2025 وذلك بمناسبة عيد الشهداء والخميس غرة ماي 2025 بمناسبة عيد الشغل.

ويتخلل الثلاثي الثالث من العام الدراسي عطلة عيد الإضحى المبارك التي تمتد على 3 أيام، وعطلة رأس السنة الهجرية يوم واحد، سيتم ضبطها في الإبان .

وتختتم السنة الدراسية 2024-2025 يوم السبت 28 جوان 2025، بالنسبة للتلاميذ، بينما يغادر المدرسون عملهم بعد الانتهاء من مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية وذلك بداية من يوم الاثنين 30 جوان 2025.

ولفتت الوزارة إلى أنه طبقا لمقتضيات العمل يدعى عدد من المدرسين إلى البقاء على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات التي تستوجبها الإمتحانات الوطنية.

