قبلي: انجاز عدة تدخلات للمحافظة على المياه والتربة وتثمين مياه الامطار

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تعمل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، على انجاز عدة مشاريع للمحافظة على التربة وتثمين مياه الامطار لتوجيهها لتغذية المائدة المائية، وفق رئيسة دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية مبروكة المري



واوضحت المري صباح اليوم الجمعة لصحفي "وات"، ان اهم التدخلات التي تنجزها المندوبية، تشمل تغذية المائدة المائية مع الاستصلاح والترفيع في مساحات الاراضي المحترثة وتثمينها في صرف المياه، علاوة على تهيئة المراعي وحماية المناطق السفلى والمنشات العامة من مخاطر الفيضانات، فضلا عن تهيئة مصبات الاودية وتثبيتها بالغراسات الرعوية للحد من الانجراف والمحافظة على المحيط الطبيعي.





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واشارت الى ان التدخلات تشمل ايضا احداث احواض مائية عن طريق اقامة منشات لصرف المياه، وتغذية المائدة المائية باستعمال المساطب الحجرية والميكانيكية والاشرطة الحجرية، علاوة على انجاز عدة تدخلات في المجال الفلاحي والرعوي من خلال استصلاح المراعي والتكثيف من الغراسات الرعوية والغراسات المثمرة مع استصلاح مجاري الاودية باقامة منشات حجرية ومنشات لتعديل مياه المجاري تمكن من التحكم في مياه السيلان خاصة عبر احداث بعض المنشات الاسمنتية او باستعمال الحجارة او الطوابي الترابية كبيرة الحجم مع تدعيمها بالحجارة وهو ما يساهم في مزيد تثمين مياه الامطار والحد من الفيضانات على غرار الحاجز الترابي والمنشات التي تم احداثها مؤخرا ببعض المناطق العليا من الولاية (منطقة رضوان من معتمدية قبلي الشمالية) والتي ستساهم في تغذية المائدة المائية مع حماية الواحات والمنشات العامة والخاصة والطرقات من مخاطر الانجراف الناجم عن مياه الامطار عبر احتواء كميات هامة من هذه المياه.



واضافت ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قامت مؤخرا بتكليف مكتب دراسات للقيام بدراسة فنية حول وضعية المنشات المائية بقبلي واقتراح منشات اخرى لتهيئة الاحواض المائية وذلك في اطار البرنامج الوطني للمحافظة على المياه والتربة، واشارت الى انه تم يوم الثلاثاء الماضي عقد جلسة بمقر المندوبية لمناقشة المرحلة الاولى من هذه الدراسة المتعلقة بكافة الاحواض الساكبة من معتمدية قبلي الشمالية لتتواصل هذه الدراسة في مرحلتها القادمة عبر اقتراح المنشات والاشغال التي يجب القيام بها لمزيد تثمين مياه الامطار وتغذية المائدة المائية، مما سيساهم في مزيد التاقلم مع التغيرات المناخية والحماية من مخاطر الانجراف المائي.