توزر: تقدّم عدد من المشاريع النموذجية في مجال التحكم في الطاقة والانتقال الطاقي بالجهة

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تشهد ولاية توزر تنفيذ مجموعة من المشاريع الوطنية النموذجية في مجال التحكم في الطاقة وتحقيق الانتقال الطاقي لفائدة السكان ومؤسسات وهياكل عمومية، وذلك بمتابعة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وفق ممثل الوكالة في الجهة عماد التريكي.





ومن ضمن هذه البرامج المشروع الوطني للتحكم في الطاقة الممتازة الذي وقع الانتهاء من تنفيذ قسطه الأول وبصدد إتمام الصفقة لبقية الأقساط، ويتمثل في استبدال فوانيس بأخرى مقتصدة في الطاقة، وتركيز منظومة متابعة استهلاك الطاقة لمشتركي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وينتظر أن يتم في بداية شهر نوفمبر إعلان طلب العروض لاقتناء 4 آلاف منظومة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن مشروع تركيز عينات ذات استهلاك الكهرباء المنخفض بمنظومات فولطوضوئية لإنتاج الكهرباء.



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ويجري، وفق المصدر نفسه، تنفيذ سلسلة مشاريع لفائدة البلديات والمؤسسات العمومية ضمن برامج الانتقال الطاقي بالبلاد التونسية، وتخصيص ولاية توزر بها بوصفها منطقة نموذجية على غرار تجديد شبكة التنوير العمومي ببلدية توزر، إلى جانب دراسة أفكار لتجهيز المجامع المائية بمحطات شمسية لضخ مياه الري، ودراسة إمكانية انجاز محطة تشاركية للنزل المنتصبة بالجهة، حيث يتم حاليا انجاز الدراسة والتشاور بشأن التمويل.

وأضاف أنّ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفّذت في السياق ذاته تدخلات في المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والمؤسسات الاستشفائية من خلال الانطلاق في تركيز محطات شمسية في البعض منها عبر إمضاء عقود الانجاز مع الشركات التي ستتولى التنفيذ.

كما يتواصل تنفيذ المشروع المتعلق بتركيز محطات فلطوضوئية في المساجد باختيار 104 مساجد لتركيز محطات شمسية على أسطحها، واستبدال الفوانيس الموجودة فيها بأخرى ذات نجاعة طاقية، وتم حتى الآن تركيز محطات في 80 مسجدا في انتظار تركيز محطات في 25 مسجدا آخر.