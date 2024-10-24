اتحاد الفلاحة ومتسوغو اراض دولية واصحاب مقاسم يتفقون على تكوين ملفات مدعمة لعرضها على الوزارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f82db15569e7.00496397_kpheinflgomqj.jpg width=100 align=left border=0>

اتفق الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وأصحاب المقاسم الفنية ومتسوغو الأراضي الدولية على الانطلاق في تكوين ملفات مدعمة بكافة المؤيدات لعرضها على الوزارات لاتخاذ قرارات استعجالية بشأن الصعوبات التي تعترضهم.



وتتعلق هذه المطالب، وفق ما اثير خلال جلسة عمل انعقدت، الخميس بمقر الاتحاد ، بإلغاء معاليم الكراء في سنوات الإجاحة طبقا للفصل عدد 815 من مجلة العقود والالتزامات و الإعفاء من فوائض التأخير الناتجة عن عدم خلاص معاليم الكراء والتي تجاوزت أصل الدين وفق الفصل 80 من مجلة المحاسبات العمومية.





...





ويطالب وأصحاب المقاسم الفنية و متسوغو الأراضي الدولية بإعفاء متسوغي المناطق السقوية العمومية من معاليم الكراء باعتبارهم لم يتزودوا بمياه الري في السنوات الأخيرة وإعادة النظر في قرارات إسقاط الحق عن متسوغي الأراضي الدولية والمقاسم الفنية الذين لم يقوموا بإخلالات حسب كراس الشروط

.

وأكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، أن الفلاحين المتسوغين للمقاسم الفنية تحملوا لفترات طويلة تبعات الصعوبات المناخية و التعقيدات الإدارية وانه يتعين استغلال هذه الاراضي في اطار مقاربة جديدة.