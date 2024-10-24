الرابطة 2- برنامج مقابلات الجولة الثانية
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
(كل المقابلات على الساعة 14 و30)
السبت 26 اكتوبر
المجموعة الاولى
(كل المقابلات على الساعة 14 و30)
السبت 26 اكتوبر
المجموعة الاولى
في اريانة
جمعية اريانة - مكارم المهدية
في قربة
النادي القربي - القلعة الرياضية
في جندوبة
جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - ملعب منزل بورقيبة
في المكنين
سبورتينغ المكنين - جمعية مقرين
المجموعة الثانية
في الشابة
هلال الشابة - امل الرقبة
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - اولمبيك سيدي بوزيد
في ساقية الداير (دون حضور الجمهور)
تقدم ساقية الداير - شبيبة القيروان
الاحد 27 اكتوبر
المجمعة الاولى
في رادس البلدي
النجم الرادسي - هلال مساكن
في برج السدرية
نادي حمام الانف - مستقبل المرسى
المجموعة الثانية
في بوحجلة
بعث بوحجلة - كوكب عقارب
في جلمة
نسر جلمة - الملعب القابسي
في الرديف
هلال الرديف - مستقبل القصرين
في جربة ميدون
امل جربة - نادي محيط قرقنة
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