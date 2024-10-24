الرابطة 2- برنامج مقابلات الجولة الثانية

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

(كل المقابلات على الساعة 14 و30)

السبت 26 اكتوبر

المجموعة الاولى



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في اريانة

جمعية اريانة - مكارم المهدية

في قربة

النادي القربي - القلعة الرياضية

في جندوبة

جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل



في حمام سوسة

امل حمام سوسة - ملعب منزل بورقيبة

في المكنين

سبورتينغ المكنين - جمعية مقرين

المجموعة الثانية

في الشابة

هلال الشابة - امل الرقبة

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي - اولمبيك سيدي بوزيد

في ساقية الداير (دون حضور الجمهور)

تقدم ساقية الداير - شبيبة القيروان





الاحد 27 اكتوبر

المجمعة الاولى

في رادس البلدي

النجم الرادسي - هلال مساكن

في برج السدرية

نادي حمام الانف - مستقبل المرسى

المجموعة الثانية

في بوحجلة

بعث بوحجلة - كوكب عقارب

في جلمة

نسر جلمة - الملعب القابسي

في الرديف

هلال الرديف - مستقبل القصرين

في جربة ميدون

امل جربة - نادي محيط قرقنة









