منوبة: بلوغ مشروع  تهذيب حي القباعة بوادي الليل مرحلة فرز العروض ومشروع تهذيب أحياء الصفاقسي ووادي الدباغ بدوار هيشر مرحلة الدراسات

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بلغ مشروع تهذيب حي القباعة بوادي الليل، المبرمج ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، مرحلة فرز العروض لاختيار المقاولة التي ستباشر تنفيذ الاشغال، فيما لا يزال مشروع تهذيب أحياء الصفاقسي ووادي الدباغ بدوار هيشر ضمن نفس البرنامج، في مرحلة الدراسات التي انطلقت في أوت الماضي، وسط انتظارات كبيرة من الأهالي بالانطلاق في الاشغال وتحسين البنية التحتية من انهج وارصفة وانارة عمومية والتي تصبح مع تهاطل الأمطار مصدر معاناة كبرى.





وأفاد ممثل وحدة وكالة التهذيب والتجديد العمراني بولاية منوبة، مراد المهذبي، في تصريح لصحفية "وات"، بأن الوكالة تحرص على سير إجراءات مشاريعها في الآجال، وتذليل الصعوبات التي تواجه انطلاقها، مؤكدا بلوغ المشروع المبرمج بوادي الليل مرحلة الفرز الأوّلي للعروض المقدّمة من مقاولين، وذلك بعد إعلان طلب العروض في مناسبة ثانية لعدم مشاركة مقاولين في العرض الأول.



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وتأتي هذه المرحلة إستعدادا لإسناد صفقة الإنجاز، والانطلاق في الأشغال لتنفيذ مكوّني تحسين البنية التحتية، من تهيئة الطرقات والارصفة والتنوير العمومي وتصريف مياه الامطار، باعتمادات قدرها 3,6 ملايين دينار، ثم عنصر تحسين مساكن الحالات الاجتماعية الذي رصدت له 140 الف دينار لضمان ظروف عيش كريمة، وتوفير مناخ سكني صحي ومطابق للمعايير الحديثة، في انتظار انهاء إجراءات انجاز بقية المكونات من فضاءات اقتصادية وفضاءات رياضية في إطار المشاريع التي تنفذها الوكالة.

أما مشروع تهذيب أحياء الصفاقسي ووادي الدباغ، فمازال ضمن مرحلة الدراسات، وفق ذات المصدر، وهي المرحلة التي تأتي قبل طلب عروض للإنجاز واختيار المقاولة في حال توفرت عروض مثمرة في الغرض، ثم الانطلاق في أشغال مختلف مكونات المشروع المبرمجة.

كما تم رصد 3,4 ملايين دينار للبنية التحتية التي تشمل تهيئة الطرقات، والارصفة والتنوير العمومي، وتصريف مياه الامطار، فضلا عن 260 ألف دينار مخصصة لعنصر تحسين مساكن الحالات الاجتماعية، في انتظار توفير العقار وإنهاء إجراءات التخصيص لإحداث فضاء اقتصادي من أجل تحسين تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة وتشجيع المبادرات الريادية وخلق مواطن شغل بالمنطقة، ثم قاعة رياضات فردية وملعب حي مبرمجين بالمشروع على غرار بقية مكونات مشاريع التهذيب المنجزة بالجهة، وستحدد الاعتمادات لاحقا فور استكمال تسوية الوضعية العقارية.

وتحرص الوكالة، وفق معطيات الوحدة، على المتابعة الميدانية المستمرة لنسق الدراسات والإنجاز والتدخل الحيني لإصلاح الأخطاء أو لاستحثاث العمل وضمان إلتزام المقاولين بمواعيد التسليم مع ضمان مطابقة الاشغال المنجزة للمواصفات وذلك ضمانا لتحقيق أهدافها الرامية الى تحسين واقع الأحياء وتطويرها بشكل يجعلها تحقق أدنى مستلزمات الحياة الكريمة في وسط نظيف وآمن، و الحد من الفيضانات وتعزيز الصحة العامة من خلال تمكين المتساكنين من المرافق الأساسية بالمنطقة.



يذكر ان الجهة شهدت انجاز مشروع نموذجي نفذته الوكالة بدعم مالي وفني من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية وهو مشروع

تهذيب حي سعيدة النسيم ببلدية وادي الليل المنجز منذ سنة 2015 ضمن برنامج الجيل الأول والذي انعكست مختلف مكوناته إيجابيا على الحراك التنموي بالمنطقة، وساهمت في تحسين البنية التحتية الأساسية وجودة حياة المتساكنين، وتدعيم ظروف عيش المواطنين وإدماجهم في محيطهم من خلال خلق مواطن الشغل وتوفير فضاءات ترفيهية ورياضية.



وقد كان المشروع محور تثمين متواصل عبر زيارات الوفود الأجنبية والافريقية وآخرها متابعة اجراها وفد الوكالة الفرنسية للتنمية في نهاية سبتمبر المنقضي.