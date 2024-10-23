الاجتماع السابع للّجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة يقر عرض مشروعين على الاستثمار

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أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع السابع للّجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة الذي أقر عرض مشروعين اثنين للاستثمار يقعان في صفاقس والمهدية



ووفق بلاغ اعلامي أكّد رئيس الحكومة على أهميّة مضاعفة المجهودات وإحكام التنسيق بين مختلف الوزارات المتدخّلة لدفع نسق إنجاز المشاريع وتذليل كل الصعوبات في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الدولة بالرفع من الأداء وإحكام قيادة المشاريع وفق آجال محدّدة وتجاوز كل العراقيل التشريعيّة وتحقيق مقوّمات الإقلاع الاقتصادي.





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وقدمت وزيرة التجهيز والإسكان سارّة الزعفراني الزنزري خلال الاجتماع عرضا حول التقدّم في معالجة الإشكاليّات والصعوبات التي اعترضت مشروعي تهيئة السّواحل الشّمالية لمدينة صفاقس ولسبخة بن غيّاضة بالمهديّة.



وأقرت الّلجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة عرض المشروعين للاستثمار واتّخاذ التدابير المناسبة للإسراع في اختيار المستثمرين للانطلاق في إنجازهما وذلك على إثر توصّل تلك اللجنة إلى تسوية عدد من النقاط العالقة والمتّصلة أساسا بتحرير الحوزة العقّارية.



وحسب معطيات نشرتها في فيفري الماضي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص الوضعية العقارية للمشروعين، يمسح مشروع تهيئة سبخة بن غيّاضة 142 هك أمّا بالنسبة لمشروع تهيئة السواحل الشمالية "تبرورة" بولاية صفاقس فتبلغ مساحة حوزته العقّارية حوالي 420 هك مع طول سواحل تقدّر بـــ6 كلم.