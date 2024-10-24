سيدي بوزيد: الادارة الجهوية للتجهيز والإسكان تواصل انجاز عدد من المشاريع الخاصة بالطرقات

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تواصل الادارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سيدي بوزيد انجاز عدد من المشاريع الخاصة بالطرقات والمسالك الريفية موزعة على مختلف معتمديات الولاية المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد سامي الحمروني.



وأوضح الحمروني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انه سيتم في موفى السنة الجارية الإعلان عن طلب العروض الخاص بالجزء الأول من مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين لسودة والقصرين، في حين سيقع خلال السنة القادمة الإعلان عن طلب العروض الخاص بالجزء الثاني من هذه الطريق والذي يربط بين لسودة وصفاقس والتي تتضمن أبضا انجاز 33 فاصل 5 كلم من المسالك الريفية التي تربط بين هذه الطريق ومناطق الإنتاج وأيضا 2 كلم تربط بينها وسوق الإنتاج الكبرى بأم العظام.





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كما ذكر ان مشروع تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 مكرر الرابطة بين منطقة الزلايمية وسبيطلة على طول 22 فاصل 5 كلم قد تقدم بنسبة 40 بالمائة، الى جانب برمجة تدعيم 10 كلم بالطريق الوطنية رقم 3 بين بئر الحفي وسيدي علي بن عون، و14 كلم بالطريق الوطنية رقم 14 بين المزونة والمكناسي بكلفة 45 مليون دينار.

كما يتم حاليا تسليم مشروع تهيئة وتعبيد القسط الأول من مسلك مغيلة بطول 18 كلم في حين بلغت نسبة تقدم القسط الثاني 85 بالمائة بكلفة 30 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم انجاز تهيئة الطريق المحلية رقم 889 الرابطة بين الهيشرية وبئر الحفي بطول 25 كلم والطريق المحلية رقم 891 الرابطة بين الرقاب وحدود ولاية صفاقس بطول 18 كلم بكلفة 54 مليون دينار حوالي 25 بالمائة.

وتتواصل بمعتمديات سوق الجديد والمزونة والرقاب تهيئة 28 كلم من المسالك الريفية ضمن المشاريع الوطنية بكلفة 12 مليون دينار بالإضافة إلى انجاز منشاة فنية على وادي الناظور على الطريق المحلية 892 بكلفة 9 ملايين دينار ومنشاة على وادي الحلوف بالطريق الجهوية رقم 77 بكلفة 7 ملايين دينار.

كما تقوم الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصيانة عدد من الطرقات على غرار الطريق الجهوية رقم 124 بطول 10 كلم وتربط بين المزونة والخبنة والطريق المحلية رقم 903 والمسالك الريفية من ذلك مسلك زغمار بطول 7 كلم والزفزاف بطول 7 كلم أيضا وأجزاء من الطرقات المرقمة، وتركيز العلامات المرورية والتشوير الأفقي ومخفضات السرعة وممرات المترجلين.

كما يتم في إطار البرنامج الجهوي للتنمية يتواصل انجاز عدد من المسالك الريفية بكلفة 20 مليون دينار موزعة على مختلف معتمديات الولاية.