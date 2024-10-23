صفاقس: الطرقات لا تشكل خطرا على مستعمليها ويتم التعامل مع انقطاع البعض منها بسبب تهاطل الامطار بسرعة ( المدير الجهوي للحماية المدنية)

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أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس زياد السديري، بأن الطرقات وسط المدينة، لا تشكل خطرا على مستعمليها، رغم تواصل تهاطل كميات من الأمطار بالولاية، مشيرا الى انه تم تسجيل انقطاع عدد منها ويتم بفضل مجهودات وتدخلات فرق الحماية المدنية مستعينة بديوان التطهير اعادة الحركة بها.



وابرز في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان كميات الأمطار التي سجلت أعلى منسوب لها في معتمدية بئر علي بن خليفة، بنسبة 48 ملم، أدت إلى إنقطاع الطرقات في عدد من الأماكن على غرار الطريقة الوطنية عدد 14 على مستوى وادي الشعال بالنقطة الكيلومترية عدد 51 التي شهدت إرتفاع منسوب المياه، ما دعا الى تدخل الحماية المدنية لإخراج السائق ومرافقه من الشاحنة التي غمرتها مياه الأمطار.

وأضاف أن هذه التساقطات قد أدت أيضا إلى إنقطاع الطريق المحلية عدد 929 على مستوى "عين تركية" بالنقطة الكيلومترية عدد 17، وانقطاع الطريق الوطنية من عدد 13 حتى 25، على مستوى وادي سيدي عبد الكافي بطريق تنيور كلم 14، مما أدى إلى مرور السيارات بحذر.



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يشار الى انه، وبسبب تهاطل كميات الامطار بولاية صفاقس، تم إلغاء السوق الأسبوعية وتأجيل القافلة للصحية المجانية بمنزل شاكر، الموجهة للمرأة في إطار شهر أكتوبر الوردي، وفق ما افادت به المنسقة العامة للقافلة عائشة اليوسفي صحفية "وات".