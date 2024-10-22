قريبا إعادة نشاط دار الشباب بالدندان بعد تهيئتها مع مجموعة من المؤسسات الشبابية

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شارفت اشغال تهيئة دار الشباب بالدندان من ولاية منوبة على الانتهاء بعد إنجاز كافة التغييرات الضرورية والتحسينات على فضاءاتها وصيانة شبكتها الكهربائية واعدادها كأفضل ما يكون لاستعادة الانشطة والتظاهرات والنوادي وفضاءات التكوين والترفيه، واحتضان روادها من جديد.





وانعكست التهيئة الشاملة للمؤسسة على مختلف فضاءاتها التي تضمنت قاعة عروض أيضا، لتبدو في حلة جديدة بعد غلقها منذ سنة 2020، حيث بلغت اعتمادات الصيانة 482 الف دينار بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، وانطلقت اشغالها في نهاية جانفي المنقضي.



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واكدت مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمنوبة ل"وات" الحرص الكبير على استحثاث انجاز اشغال الدار التي انطلقت خلال السنة الحالية مع متابعة عدد من المشاريع الاخرى التي تشمل هدم واعادة بناء دار الشباب بمعتمدية المرناقية بقيمة 01 مليون دينار، وهي في مرحلة الدراسات، ثم تأهيل دار الشباب بمنوبة والمركب الشبابي والرياضي بالبساتين المرناقية للجيل الثاني وتسريع الاشغال عبر الية التفاوض المباشر

ويجري وفق ذات المصالح، القيام بإجراءات تحديد معلوم كراء مقر وقتي لدار الشباب المرناقية من قبل مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك بعد اختيار المقر البديل.

كما تتضمن المشاريع المبرمجة، تأهيل دار الشباب بوادي الليل، من الجيل الثاني بقيمة 700 ألف دينار، مع تهيئة دور الشباب ببرج العامري والبطان والقباعة والحفصية ودوار هيشر التي خصصت لها اعتمادات ب 452 ألف دينار لتشييد سور خارجي مع تعشيب ملعبها وذلك بعد انتظار لسنوات.

يشار الى ان عددا من دور الشباب مغلقة الان بسبب الاشغال او الوضعية التي تعيشها على غرار دار الشباب بمنوبة والتي فاقت نسبة اشغال تهيئتها ال 50 بالمائة، والبساتين بالمرناقية التي يجري تهيئتها أيضا بنسبة متقدمة أيضا، والمرناقية التي يجري تسويغ مقر وقتي لها، والقباعة بوادي الليل المبرمجة للتهيئة ، ويتطلع روادها والعاملون بها الى الإسراع في انجاز الاشغال وإعادة فتحها واستعادة اشعاعها الشبابي والترفيهي في اقرب الاجال.