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البنك الوطني الفلاحي: ارتفاع طفيف في الناتج البنكي الصافي موفى سبتمبر 2024

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 15:16 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قدّر الناتج البنكي الصافي للبنك الوطني الفلاحي ب742 مليون دينار، موفى سبتمبر 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0،5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات نشاط البنك صدرت أمس، الاثنين، على موقع بورصة تونس.

وبلغت منتجات الاستغلال البنكي، وفق المصدر ذاته، قيمة 1714 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 6،7 بالمائة، في حين ارتفعت أعباء الإستغلال البنكي ب12 بالمائة لتقدر ب972 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2024. وارتفع إجمالي تكاليف العمليّات البنكية بنسبة 6،6 بالمائة إلى 285 مليون دينار. وبلغ قائم دين العملاء 14330، نهاية شهر سبتمبر 2024.

...

وقدّرت إيداعات العملاء ب1641 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 14،3 بالمائة. وبلغت قيمة محفظة سندات الاستثمار 6330 مليون دينار لغاية 30 سبتمبر 2024، مقابل 4805 مليون دينار قبل سنة، تبعا للإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني.





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