نابل: نزول كميات هامة من الامطار والحماية المدنية توصي بتوخي الحذر

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قال المدير الجهوي للحماية المدنية والناطق الرسمي باسم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بنابل العميد المشري، إنه رغم تواصل هطول كميات هامة من الأمطار، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلا أن الوضع يعتبر عاديا، ولم يقم أعوان الحماية المدنية بأي تدخل إلى حد الآن.

وأشار المصدر ذاته، في تصريح لصحفية (وات)، إلى تراكم المياه السيول في بعض الطرقات، دون تسجيل غلق للطرقات العامة أو تعطل لحركة المرور، داعيا المواطنين ومستعملي الطرقات للتقليص من السرعة وتوخي الحذر وعدم المجازفة في الطرقات وخاصة منها التي تتقاطع مع الأودية والمناطق المخفضة التي تمثل خطرا عليهم ويمكن أن تهدد سلامتهم.

وأبرز أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الجوي بالجهة، لاسيما وأن توقعات المعهد الوطني للرصد الجهوي تشير إلى تواصل نزول الأمطار الى حدود منتصف النهار وبداية تراجعها بعد الظهر مع إمكانية عودة نزولها في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم.