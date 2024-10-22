صفاقس: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها تقرر تعليق الدروس للفترة الصباحية

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قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، التي إنعقدت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية صفاقس، تعليق الدروس للفترة الصباحية، بالنسبة لمؤسسات التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي والعالي ومؤسسات التكوين المهني.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، زياد الزديري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم اتخاذ القرار توقيا من مخاطر التقلبات المناخية، وأضاف أنه تم تفعيل اللجان المحلية، وهي في حالة إنعقاد دائم وتركيز خلية يقظة تضم كافة الأطراف المعنية، على ان تبقى اللجنة الجهوية في حالة انعقاد دائم، مع إمكانية إتخاذ إجراءات أخرى حسب تطور الوضع.

وأشار إلى أن لجنة تفادي الكوارث، ستعقد في حدود الساعة 11 صباحا من نهار اليوم، إجتماعا، للنظر في إمكانية عودة الدروس في المؤسسات التعليمية خلال الحصة المسائية، وذلك بعد التاكد من ان الوضع وخاصة حركة المرور لم تعد تشكل خطرا على التلاميذ والطبلة.

وذكر أن فرق الحماية المدنية مستعينة بديوان التطهير، تدخلت منذ فجر اليوم، أي منذ بداية نزول الامطار لإزاحة وسائل النقل، سيما منها السيارات الخفيفة من الطريق العام، كما تدخلت لتسريح عديد الطرقات التي غمرتها التساقطات المائية، على غرار طريق المطار، وطريق منزل شاكر، وطريق الأفران، وحي "الدرابك" بطريق سيدي منصور، وشفط المياه بعدة منازل دخلتها مياه الأمطار.



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ودعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، كافة متساكني الجهة لملازمة الحذر وعدم تعريض انفسهم للمخاطر التي يمكن ان تنجم عن التقلبات المناخية.