Babnet

المنستير: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني في الجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67176bf311ef12.76978120_noejkqfmgilph.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 10:09 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن والي المنستير رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة عيسى موسى، اليوم الثلاثاء، تعليق الدروس كامل اليوم بكافة المؤسسات التربوية الإبتدائية والإعدادية والثانوية وبمراكز التكوين المهني بكافة معتمديات الولاية.

وتقرر الإبقاء على اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، التي عقدت اليوم جلستها بمقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بحالة انعقاد الى جانب اللجان المحلية المنبثقة عنها، وفق بلاغ للجنة نشرته الولاية بصفحتها الرسمية .
وسجلت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير خلال ال24 ساعة الفارطة إلى غاية الساعة السابعة من نهار اليوم كميات من الأمطار تراوحت أقصاها 38 مم في معتمدية قصيبة المديوني، وأدناها 6 مم في معتمديات الوردانين وزرمدين وبني حسان، وفق معطيات نشرتها المندوبية على صفحتها الالكترونية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296188


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*