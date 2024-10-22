المنستير: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني في الجهة

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أعلن والي المنستير رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة عيسى موسى، اليوم الثلاثاء، تعليق الدروس كامل اليوم بكافة المؤسسات التربوية الإبتدائية والإعدادية والثانوية وبمراكز التكوين المهني بكافة معتمديات الولاية.



وتقرر الإبقاء على اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، التي عقدت اليوم جلستها بمقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بحالة انعقاد الى جانب اللجان المحلية المنبثقة عنها، وفق بلاغ للجنة نشرته الولاية بصفحتها الرسمية .

وسجلت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير خلال ال24 ساعة الفارطة إلى غاية الساعة السابعة من نهار اليوم كميات من الأمطار تراوحت أقصاها 38 مم في معتمدية قصيبة المديوني، وأدناها 6 مم في معتمديات الوردانين وزرمدين وبني حسان، وفق معطيات نشرتها المندوبية على صفحتها الالكترونية.