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رئيس الجمهورية: تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها ولا عذر لأحد في أن لا يستجيب لمطالب التونسيين المشروعة في الحياة التي تحفظ كرامتهم

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 06:04 قراءة: 1 د, 0 ث
      
حث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى إشرافه أمس الاثنين بقصر قرطاج على اجتماع ضمّ كل أعضاء الحكومة، على مزيد البذل والعطاء، مؤكدا ضرورة الإسراع في إعداد تشريعات جديدة مع اختصار الآجال ووضع حدّ للتشريعات التي وُضعت على المقاس، هذا فضلا عن عدم التسامح مع كل من يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه.

وشدد الرئيس سعيد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته صباح اليوم الثلاثاء، على أن تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها ولا عذر لأحد في أن لا يستجيب لمطالب التونسيين المشروعة في الحياة التي تحفظ كرامتهم، موضحا أن الاجراءات لا يجب أن تكون طويلة ومعقّدة أو عقبة بل يجب أن تكون مُيسّرة وقصيرة.

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كما أكد سعيد، الذي أدى أمس الإثنين اليمين ليباشر ولاية رئاسية جديدة بخمس سنوات، على مضاعفة الجهود لتفكيك كل شبكات الفساد وتطهير الإدارة ممّن لازالوا يعتقدون أنهم فوق المحاسبة ولا يمكن أن يطالهم أي جزاء.

وخلُص إلى أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا عذر لأحد في أن يُخيّبها ولا بد من وضع تصورات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي البغيض وتفتح للجميع آفاقا رحبة، قائلا إن تونس تزخر بالخيرات وتعجّ بالطاقات ولا بدّ من تعبيد الطريق خاصة أمام الشباب حتى يُحقق طموحاته وآماله.


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