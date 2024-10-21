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فيديو اليوم: صحبي بكار و"شلّته" يتغزلون بمفاتن حكمة أوروبية على المباشر‎

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Publié le Lundi 21 Octobre 2024 - 23:44 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أثار مساء الاثنين 21 أكتوبر، الاعلامي صحبي بكار وعدد من الحاضرين في برنامجه الرياضي على قناة تونسنا الجدل بسبب ما وصفه النشطاء بالسقوط والانحطاط الاخلاقي على خلفية ما صرح به خاصة صحبي بكار والصحفي الرياضي سامي العكريمي تعليقا على مقطع فيديو لحكمة أوروبية.

وقال العكريمي في تعليق اعتبره النشطاء "مقزّزا" انه مستعد بالتكفل بدفع أجر الحكمة وانه سيكون حكما مساعدا لها خارج الملعب وفق تعبيره وعلق النشطاء بالقول "ملا اعلام وملا صحافة....الشيب والعيب".

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