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أثار مساء الاثنين 21 أكتوبر، الاعلامي صحبي بكار وعدد من الحاضرين في برنامجه الرياضي على قناة تونسنا الجدل بسبب ما وصفه النشطاء بالسقوط والانحطاط الاخلاقي على خلفية ما صرح به خاصة صحبي بكار والصحفي الرياضي سامي العكريمي تعليقا على مقطع فيديو لحكمة أوروبية.



وقال العكريمي في تعليق اعتبره النشطاء "مقزّزا" انه مستعد بالتكفل بدفع أجر الحكمة وانه سيكون حكما مساعدا لها خارج الملعب وفق تعبيره وعلق النشطاء بالقول "ملا اعلام وملا صحافة....الشيب والعيب".





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