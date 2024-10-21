قابس: النظر في مكوّنات المشروع النموذجي لانتاج الأمونيا الخضراء وتأثيراته البيئية والاجتماعية

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انعقدت، اليوم الاثنين، بمقر ولاية قابس، جلسة عمل خصّصت لعرض الدراسة الخاصة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع النموذجي لانتاج الأمونيا الخضراء، ومختلف مكوّنات هذا المشروع المنجز تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبتمويل من البنك الألماني للتنمية.



وتطرّقت الجلسة، المنعقدة بإشراف والي الجهة رضوان نصيبي وحضور ممثلي المجمع الكيميائي التونسي الذي سينتفع بالمشروع ومكتب الاستشارات والدراسات الذي كلف بانجاز هذه الدراسة ومختلف الادارات الجهوية المعنية، إلى آجال هذا المشروع، حيث من المبرمج انطلاق أشغاله في أوت 2025 على أن يدخل في طور الاستغلال في أوت 2028.

ويتضمّن هذا المشروع في مكوّناته حقلا شمسيا بطاقة 7.5 ميغاوات ووحدة لانتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 220 طن في السنة، ووحدة لتحلية مياه البحر، ووحدة لانتاج الأمونيا الخضراء تبلغ طاقة انتاجها السنوية 860 طنا.



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يشار إلى أن المجمع الكيميائي التونسي يستورد سنويا كميات كبيرة من مادة الأمونيا التي يستعملها في صناعة الأسمدة الكيميائية.