نابل: انتفاع 66 من منقبي النفايات (البرباشة) في سليمان بفحوصات طبية وتلاقيح مجانية خلال حملة صحي

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انتظمت، اليوم السبت، بالمستشفى المحلي طريق الشاطئ بسليمان من ولاية نابل، حملة صحية وتوعوية لفائدة منقبي النفايات (البرباشة) تحت شعار "صحتك تهمنا" وذلك بإشراف الإدارة الجهوية للصحة بنابل، وبالشراكة مع الكشافة التونسية، وعدد من مكونات المجتمع المدني.



واستهدفت هذه التظاهرة، التي تضمنت عيادات طبية مجانية متعددة الاختصاصات، حوالي 66 شخصا من منقبي النفايات وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ورشات للتحسيس الصحي حول المخاطر التي تهدّد سلامتهم وكيفية الوقاية منها، حسب ما أفادت المكلفة بالتثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة زهيرة بن عويشاوية في تصريح لصحفية (وات).

وأضافت أن العيادات المؤمنة تضمّنت عديد الاختصاصات منها تقصي أمراض ضغط الدم والسكري، وتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، وعيادات للطب العام، والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وطب الأسنان، بالإضافة إلى حملة تلقيح ضد الامراض الفيروسية، مع تمكين المنتفعين من ملف طبي، ودفتر وتلاقيح، وتقديم مساعدات عينية لكل عائلة.



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وأبرزت أنه سيتم العمل على تعميم هذه المبادرة التي انطلقت بمستوصف سيدي عمر بنابل، لاسيما وانه تم العمل على منوال هذه التجربة في مدينة صفاقس، مؤكدة أهمية هذه التظاهرة التي ستساهم في توفير الخدمات الصحية لهذه الفئة وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على سلامتهم.