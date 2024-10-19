رئيس الحكومة ياذن بتعزيز اليات نظام "الطالب الباعث" وتسهيل الانخراط فيه

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أذن رئيس الحكومة كمال المدوري، صباح اليوم السبت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، بتعزيز اليات نظام "الطالب الباعث" وتسهيل الانخراط فيه.



وبين المدوري في كلمة بمناسبة موكب تكريم مجموعة من الشباب والشركات الناشئة نظير تميزهم في مسابقات وجوائز عالمية في مجال الابتكار والتجديد، انه قد تم الانطلاق في تنفيذ برنامج اعادة التدريب في المهن الرقمية في اطار تنمية روح القيادة لدى الشباب، وتطوير مهاراتهم في مجال التقنيات الحديثة والرقمية وتمكينهم من الوسائل والامكانات اللازمة لبعث مشاريع مجددة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية الحديثة والاستثمار في تعزيز القدرات البشرية.





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وأضاف في السياق ذاته انه قد تم تسجيل انتفاع 90 شابا من أصحاب الشهائد العليا من ولاية القصرين ومعتمديتي التضامن وسيدي ثابت من ولاية اريانة بالمرحلة الاولى النموذجية لهذا المشروع والذي يشمل في مرحلة ثانية وقبل موفى السنة الحالية ولايات سيدي بوزيد والكاف ومنوبة وتوزر.



ولفت الى ان البرامج والمشاريع لفائدة المؤسسات الناشئة التونسية عديدة ومتعددة وتشمل المرافقة والتاطير وتوفير التمويلات، مؤكدا انتفاع حوالي 150 مؤسسة ناشئة حتى الآن بتمويلات فاقت قيمتها 4 مليون دينار.



واكد المدوري التزام تونس بتشجيع نظام ريادة الاعمال باقرار صيغة جديدة لنظام المؤسسات الناشئة "ستارتاب اكت 2 نقطة صفر" والتي ترتكز على تثمين نتائج البحث العلمي وتسهيل تجسيم تلك النتائج في اطار مؤسسات ناشئة ومؤسسات مجددة.



من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة عن اطلاق منصة "المبادر الذاتي" خلال الفترة القليلة القادمة، موضحا انها منصة الكترونية تفاعلية ستعمل على مدار الساعة وكامل ايام الاسبوع وستمكن كل شباب تونس من ممارسة نشاطات وبصفة فردية في قطاعات الصناعة او الصناعة التقليدية اوالحرف او التجارة او الخدمات والناشطين في القطاع الرقمي الابداعي كما ستمكن من انخراط الباعثين الفرديين في هذا النظام الجديد.



وأفاد في هذا الصدد، ان الحكومة تعمل وبخطى حثيثة على الرقمنة الكلية لمسار بعث المؤسسات وعلى الرقمنة الكلية لمسار حياة المؤسسات في فترة ثانية، مشيرا الى ان الحديث اليوم مسلط على اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي والحكومة الالكترونية والتبعية الرقمية والسيادة الرقمية والفجوة الرقمية والحتمية الرقمية، "وتونس لها ثقة كبيرة في شبابها امام هذه التحديات لتتحول الى فرص ومكاسب لفائدة البلاد"، حسب تعبيره.



وقال ان "تكريم ثلة المبدعين اليوم ممن رفعوا راية تونس في عدد من دول العالم يجسم حرص رئيس الجمهوية ورؤيته القائمة على دعم الشباب وتوفير كل الفرص لتفجير طاقاته الابداعية الجماعية والفردية"، مؤكدا تعهد الحكومة والتزامها لتسخير كل المناخات الملائمة في علاقة بالخصوص بالتعليم وفرص اكتساب المهارات وخاصة في تكنولوجيات الاتصال والذكاء الاصطناعي.



وللاشارة فقد تم تكريم هؤلاء الشباب من قبل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء على غرار التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال والصحة والتشغيل والتكوين المهني والصناعة والمناجم والطاقة والشباب والرياضة.