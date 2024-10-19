كمال المدوري: قريبا تنقيح مجلة الصرف واجراءات لصالح شريحة الشباب المبدع بمشروع قانون المالية الجديد

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اكد رئيس الحكومة، كمال المدوري، انه سيتم قريبا تنقيح مجلة الصرف مشيرا الى ان مشروع قانون المالية الجديد يشمل احكاما واجراءات لصالح شريحة الشباب المبدع.



واوضح المدوري، السبت بقصر الحكومة بالقصبة، في كلمة بمناسبة موكب تكريم مجموعة من الشباب والشركات الناشئة نظير تميزهم في مسابقات وجوائز عالمية في مجال الابتكار والتجديد، ان الحكومة تجتهد لتطوير استعمالات البطاقة التكنولوجية الدولية ودعم شباب تونس في السوق الافتراضية العالمية عبر تطوير قانون الصرف بما يسمح بفتح افاق التعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية عبر المنصات العالمية.





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وافاد ان مشروع قانون المالية الجديد يشمل ايضا اجراءات مالية لفائدة الشركات الناشئة وان الحكومة تعمل على تبسيط الاجراءات التي احيانا تحول دون تمكين الشركات الناشئة من سهولة النفاذ الى اليات التمويل وخاصة الضمانات مبينا ان هذا الملف مفتوح لدى الحكومة وهي تشتغل صلبه مع كل المتدخلين لتطويره وتمكين الشباب من النفاذ الى اليات التمويل والقروض والضمانات.



واشار رئيس الحكومة، في السياق ذاته ان الحكومة ملتزمة وساعية ومنصتة الى كل احتياجات الشباب في كل اختصاصاته بما فيها احتياجاتهم كباعثي مشاريع وكمؤسسات ناشئة.



وعبر عن فخر تونس بهذا الجيل الجديد من الشباب الناشط خارج نطاق الاطر الكلاسيكية للشغل في سياق عالمي يبرز فيه المستقلون عبر تطور غير مسبوق للعمل عن بعد وظهور اصناف جديدة تحت اسم "الرحالة الرقميون " بالاضافة الى تطور اليات التسويق الرقمي.



وابرز ان الحكومة عازمة اكثر من اي وقت مضى على الانخراط التام في مجتمع المعرفة وتركيز اقتصاد متماسك قائم على فسح المجال امام الشباب للاستثمار وبعث المؤسسات الناشئة مبينا انها عازمة ايضا على تقديم الدعم اللازم للاستثمار في امكانيات شباب تونس بما يتطلبه ذلك من تجديد لعروض التكوين وتطوير المحتوى التعليمي واعتماد بيداغوجيات تعليمية حديثة وتحسين ظروف الدراسة والتعلم.



وقال رئيس الحكومة انه بتطوير المنظومة التعليمية الحاصل سيتغير دور الطالب الى فاعل وصاحب مبادرة وذلك من خلال ارساء مشروع من اجل جامعة تحويلية وتعميم اقطاب المبادرة بالجامعات لفتح افاق واعدة للتجديد العلمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي.



وقد شمل التكريم فريق "اناكتوس تونس "والفريق الوطني للروبوتيك والذكاء الاصطناعي وعدد من الشركات الناشئة وهي شركة "اكواديب " وشركة "واترساك"و"بيونيك صول" و"جينير" و"شيتيليكس" وكانوفلوسي" و"استواريا" و"تونسيا بيتزبوليشايتز" و"ديببول "و"اينوفاروبوتيك وبرنامج "غراين انتروبرونور".



وللاشارة فقد تم تكريم هؤلاء الشباب من قبل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء على غرار وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال والصحة والتشغيل والتكوين المهني والصناعة والمناجم والطاقة والشباب والرياضة

