سيدي بوزيد: تنظيم الملتقى الاقليمي الاول لطب النساء والتوليد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>

مثل اختصاص "طب النساء والتوليد"، موضوع ملتقى إقليمي انتظم اليوم السبت بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد، وذلك ببادرة من كلية الطب بسوسة وتنظيم الإدارة الجهوية للصحة بالجهة.

وبين المدير الجهوي للصحة ساسي بوريو في تصريح لصحفي "وات" ان تنظيم هذا الملتقى، بمشاركة أطباء من ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وسوسة، يهدف الى مزيد تكوين الإطارات الصحية في هذا الاختصاص من قابلات وإطار شبه طبي وإطار طبي.

وأوضح الأستاذ والعميد السابق لكلية الطب بسوسة ورئيس قسم سابق الهادي خيري، ان هدف التظاهرة العلمية الاساسي، التعرف على اخر المستجدات في المجال، ومزيد دعم ولاية سيدي بوزيد بصفة عامة وقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي، باطباء الاختصاص، بعد ان اصبح قسما جامعيا يضم 3 اساتذة مساعدين و2 اطباء مختصين واطباء مقيمين وداخليين.

وتضمن برنامج الملتقى، مداخلات حول أمراض النساء والتوليد، لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي، وآخر المستجدات في هذا الاختصاص، بالإضافة الى ورشات في إنعاش المولود وقراءة تحليل نبضات قلب الجنين وغيرها.