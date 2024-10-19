وزيرة الأسرة: قطاع مندوبي حماية الطفولة سيتدعم، قريبا، بانتداب 40 مندوبا مساعدا

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أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري ، مساء أمس الجمعة، لدى إشرافها على جلسة عمل مع رؤساء مكاتب مندوبي حماية الطفولة بسائر ولايات الجمهورية، بأن هذا القطاع سيتدعم، قريبا، بانتداب 40 مندوبا مساعدا، حسب ما جاء، في بلاغ، نشرته الوزارة، مساء أمس، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".



وأكّدت الجابري، حرص الوزارة على دعم وسائل وآليات العمل، لتعزيز قدرات هذا السلك الحيوي الذي يضمّ حاليا 73 مندوبا ومندوبا مساعدا وسيتعزز قريبا بانتداب 40 مندوبا مساعدا، داعية المتدخلين في هذا الاختصاص إلى مضاعفة الجهود، خدمة لقضايا الطفولة في تونس.





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وحثّت الوزيرة، مندوبي حماية الطفولة المشاركين في هذا الاجتماع حضوريا وعن بعد، على إيلاء الأهميّة للتدخلات الهادفة لحماية الأطفال من المخاطر السيبرانيّة والجريمة الإلكترونية والبرامج الوقائيّة وعلى تعزيز المساهمات الهادفة لنشر ثقافة حقوق الطفل، لافتة إلى أن الوزارة تحرص على مزيد تدعيم قدرات مندوبي حماية الطفولة وتطوير مؤهلاتهم من خلال برامج التكوين المستمر وعبر تعزيز التعاون وتبادل التجارب في المجال على المستوى الدولي.



وأفاد المندوب العام لحماية الطفولة، مهيار حمادي، بالمناسبة، بأن عدد الإشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة تطور من 16158 اشعارا سنة 2017 إلى 25057 إشعارا سنة 2023.



ويشار إلى أن جلسة العمل خصّصت للاستماع إلى رؤساء مكاتب مندوبي حماية الطفولة بالجهات والنقاش حول المهام الموكولة إليهم والاستماع إلى مقترحاتهم لمزيد تطوير أداء هذا السلك وتعزيز نجاعة تدخلاته.