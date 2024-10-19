جدة تحتضن مباريات كأس السوبر الإسباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67139c407746c1.31102678_okfejglimphnq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الرياضة السعودية استضافة المملكة منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة في مدينة جدة وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 جانفي 2025 بمشاركة 4 أندية وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وريال مايوركا.





ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب اذ يلتقي في المواجهة الأولى ريال مدريد وريال مايوركا مساء الأربعاء 8 حانفي 2025 على أن يلاقي برشلونة أتلتيك بلباو يوم الخميس 9 جانفي. ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء يوم الأحد 12 جانفي المقبل.



...





وكانت السعودية قد استضافت 4 نسخ سابقة من كأس السوبر الإسباني، فكانت أولى النسخ عام 2020 في مدينة جدة وتوّج حينها ريال مدريد باللقب بعد فوزه على أتلتيكو مدريد ثم انتقلت البطولة للعاصمة الرياض في نسختها الثانية وتوّج بها أيضًا ريال مدريد عام 2022. أما في النسخة الثالثة فقد احرز برشلونة اللقب بعد تغلبه على ريال مدريد الذي عاد ليحقق رابع النسخ في الرياض مطلع العام الجاري 2024.



يُذكر أن فريق برشلونة يُعد الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني بعد أن تمكّن من الحصول عليه في 14 مناسبة من إجمالي 27 مشاركة سابقة يليه ريال مدريد الذي توّج بـ12 لقبًا. ويأتي أتليتك بيلباو ثالثًا بــ3 ألقاب ثم ديبورتيفو لاكورونيا بــ3 ألقاب وأخيرًا أتلتيكو مدريد الذي توّج بلقبين اثنين.

