الترفيع في الاعتمادات الموضوعة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة صغار الفلاحين لتمويل الموسم الحالي للتمور الى 12 مليون دينار

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أكّد المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي أنه تم الترفيع في الاعتمادات الموضوعة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة صغار الفلاحين لتمويل الموسم الحالي للتمور لتبلغ 12 مليون دينار مقابل حوالي 6 مليون دينار للموسم المنقضي.



وقال السبوعي، خلال جلسة عمل خصّصت الجمعة، للنّظر في البرنامج المقترح لتمويل الموسم الفلاحي، ان البنك تولى تمويل انشاء 434 مخزن تبريد بولايتي قبلي وتوزر لموسمي 2024/ 2025 مشيرا الى توقيع منشور مشترك بين الوزارة والبنك يضبط شروط الانتفاع بهذه القروض والفئات المعنية.





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وخصصت جلسة العمل التي جرت في مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لدراسة الاستعداد للموسم الفلاحي 2025/2024 وسبل توفير التمويلات اللازمة لأكبر عدد ممكن من صغار االفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس.



كما خصصت لتقديم عروض حول تقدّم موسم التمور والبرامج المتعلقة بالإحاطة بالفلاحين والهياكل المهنية والتمويلات المرصودة لإنجاحه والوقوف على أهم مؤشرات نجاح تمويل الموسم الفارط.



من جهته شدد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عز الدّين بن الشيخ، على أهمية قطاع التمور من حيث مساهمته في إدخال العملة الصعبة لبلادنا وخلق مواطن الشغل مؤكدا حرص الوزارة المتواصل على مساندة صغار منتجي التمور وتذليل الصعوبات لإنجاح الموسم في أحسن الظروف.

