كاتبة الدولة المكلّفة بالشركات الأهلية تجتمع بعدد من رؤساء مجالس ادارة شركات أهلية ناشطة في قطاع النقل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>

إجتمعت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية حسنة جيب الله، بمقر الوزارة، بعدد من رؤساء مجالس إدارة شركات أهلية ناشطة في قطاع خدمات النقل، بولايات تطاوين وأريانة ومدنين وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة والمنستير.



وتناولت الجلسة، التي حضرها ممثلون عن عن إدارات النقل البري والشؤون القانونية بوزارة النقل، وعدد من إطارات الوزارة المكلفين بملف الشركات الأهلية، بالخصوص العوائق الحائلة دون دخولها طور النشاط الفعلي ومنها بالخصوص التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في القطاع.





...



وشدّدت كاتبة الدولة، بالمناسبة، على أنّ الحكومة ماضية قُدما في مأسسة هذا الخيار الاقتصادي وتذليل كل العقبات القانونية والتشريعية وخاصة منها ذات الصلة بالتراخيص وغيرها، مؤكدة على أنّ وزارة التشغيل منفتحة على محيطها الاستثماري في اتجاه دفع نسق الإحداثات وخاصة دعم ومرافقة هذه الإحداثات حتى تدخل طور نشاطها الفعلي لتحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للحاجيات الحقيقية واليومية للمواطنين.



وتم الاتفاق في ختام هذه الجلسة، على مواصلة العمل بنسق حثيث واتخاذ كل القرارات والإجراءات الضرورية والإسراع في تنفيذها لحلحلة ملف الشركات الأهلية في قطاع خدمات النقل وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية.