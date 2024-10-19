بطولة قطر - فرجاني ساسي هداف مع الغرافة امام ام صلال

بعد هدف خوسيلو،،،#الغرافة يقلب الطاولة ويتقدم 2-1 على أم صلال .. فرجاني ساسي الدقيقة 88 .. دوري نجوم أريدُ#دوري_نجوم_أريدو@QSL



pic.twitter.com/nOVW5Hh8r4 — الديربي / ALDERBY (@ALDERBYSHOW) October 18, 2024

ساهم متوسط الميدان الدولي التونسي فرجاني ساسي في فوز فريقه الغرافة على ضيفه ام صلال 3-1 بتسجيله الهدف الثاني في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة لحساب الجولة السابعة لبطولة قطر لكرة القدم.وبادر الكراواتي انطونيو مانسي بافتتاح التسجيل لفريق ام صلال في الدقيقة 49 لكن الاسباني خوسيلو منح التعادل في الدقيقة 62 للغرافة الذي تقدم في النتيجة عبر الفرجاني ساسي قبل دقيقتين من نهاية المباراة قبل ان يمضي جمال احمد الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.ويحتل الغرافة المركز الخامس برصيد 11 نقطة متقدما بفارق نقطة على ام صلال صاحب المركز السادس ب10 نقاط.