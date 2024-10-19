وزير التجارة يتابع مسالك التزود بالمواد الأساسية ويتعرف على اهم الإشكاليات المتعلقة بالتوزيع في تطاوين

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قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، الجمعة بتطاوين، ان زيارته للجهة تمثل فرصة لتحديد كل الإشكاليات التي تعيق عملية وصول المواد الأساسية إلى المواطنين وطمأنتهم بوضعية مسالك التوزيع، ما سيمكن من العمل بأريحية وتحقيق الأهداف العامة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات.



وبين عبيد ان زيارته عبيد في تصريح لصحفي "وات"، أن الزيارة تتنزل في إطار استراتيجية المتابعة الميدانية التي تنتهجها الوزارة بهدف التمكن من محاربة كل ما يتعلق بعمليات الاحتكار والمضاربة، وهي تاتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية إلى مختلف جهات البلاد للاطلاع عن كثب على سلامة مسالك التوزيع والاطمئنان عن تزويدها بالمواد الأساسية.





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وأضاف، ان هذه الزيارة ستمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في ما يهم الاضطراب الذي تشهده الجهة في بعض من المواد، خاصة وأن مركز الخزن بالديوان التونسي للتجارة بجهة تطاوين، يحتوي على الكميات المطلوبة والعادية، ما يثبت أن النقص الذي تشهده الجهة خاصة على مستوى مادتي السكر و الأرز "غير مبرّر"، بالنظر إلى وضعية المخزن الحالية.



ولفت في السياق ذاته الى أن الوزارة تعمل جاهدة عبر مسؤولي وإطارات واعوان الرقابة الإقتصادية التصدي لكل مظاهر الإحتكار والمضاربة.



وأوضح عبيد، أن الوزارة قدمت التوصيات اللازمة للإدارة الجهوية والمسؤولين الجهويين لتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والبحث في الأسباب الحقيقة المسببة للنقص الحاصل والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لذلك، ومن ثمة معالجة النقص الحاصل في الجهة. كما ستعمل الوزارة من خلال هذه التدخلات الميدانية في كافة الجهات على تدعيم المتابعة اليومية لمسؤولي الوزارة والإطارات الأمنية بوزارة الداخلية، وهو مجهود مشترك بدأ منذ مدة بهدف إعادة السوق إلى مجراها الطبيعي في اسرع وقت ممكن.



وعاين الوزير خلال زيارته، مركز الخزن والتوزيع الجهوي بالديوان التونسي للتجارة، والذي وجده في وضعية عادية من حيث توفر المواد الأساسية خاصة السكر والأرز، حيث احتوى الديوان على كمية 440 طن سكر سائب صنف 50 كلغ، و40 طن سكر معلب صنف 1 كلغ، و12 طن أرز و3.5 طن شاي بأنواعه، و1 طن من القهوة.



ويشهد مركز الخزن والتوزيع بجهة تطاوين، حالة من الاستقرار من حيث عمليات التزود بالمواد الأساسية، فقد عرف تطورا على مستوى التزود بمادة السكر المعلب 1 كلغ خلال الأشهر التسعة الأخيرة بكمية قدرت بـ831 طن، مقابل 446 طن للسنة الفارطة، في حين تراجعت نسبة التزود بالسكر السائب صنف 50 كلغ، من 1978 طن سنة 2023 إلى 797 طن خلال الأشهر التسعة الأخيرة.



