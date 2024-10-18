تونس تشارك في اجتماع الدورة 35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجدّة

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شاركت تونس، ممثلة في وزير البيئة، الحبيب عبيد، ، في اطار اجتماع الدورة 35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، في اجتماعين متتالين يومي 16 و17 أكتوبر 2024 بجدة بالمملكة العربية السعودية.





وقدّم وزير البيئة، الذي كان مرفوقا بعدد من إطارات الوزارة، خلال الاجتماع الوزاري الأول، الذي تعلق بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أهداف تونس الطموحة في مجال استصلاح الأراضي والمقدرة بـ2 مليون هك والمبرمجة في أفق 2030، والتي سيكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية علاوة على دورها البيئي.



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وتوّج هذا الاجتماع الوزاري بالتأكيد على تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية، وفق بلاغ نشرته وزارة البيئة، الجمعة.





كما تمت خلاله المصادقة على أهم قرارات المرحلة التأسيسية وخاصة أمانة المبادرة، التي سيكون مقرها بالرياض وكذلك آليات صندوق تمويل المشاريع بالدول الأعضاء خلال بداية سنة 2025.





وتمت المصادقة، ايضا، على انضمام دول جديدة للمبادرة ومناقشة نموذج حوكمة المبادرة وأعمال اللجنة التنفيذية وتأسيس صندوق المبادرة والاستعداد لانطلاق مشاريع وأنشطة المبادرة.





واطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، سنة 2021 من طرف المملكة العربية السعودية، وحظيت بدعم عدة بلدان عربية وإفريقية، بما في ذلك تونس، التي تعدّ واحدة من الدول المؤسسة لهذه المبادرة.





وتهدف هذه المبادرة إلى غراسة 50 مليار شجرة، ما سيمكن من استصلاح 200 مليون هك بالبلدان المعنية وخفض الانبعاثات وإزالة ما يقارب عن 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.





يذكر أن اجتماع الدورة 35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة مثل فرصة هامة لاستعراض تقرير الأمانة التنفيذية وذلك بحضور جل وزراء البيئة العرب والمنظمات الإقليمية والدولية





وناقش الحضور، كذلك، أهم القضايا البيئية المطروحة والاستعدادات العربية للاجتماعات الدولية المقبلة ومنها تنسيق الجهود تجاه اتفاقية التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر والاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والأوزون.





وتباحث المشاركون، في ذات الصدد، حول الخطة العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ واستراتيجية الدول العربية لتمويل العمل المناخي، فضلا عن تبادل التجارب حول الأحزمة الخضراء والاقتصاد الأخضر والتي تعد من محاور المشاريع ذات الأولوية بتونس.



ودعّم دعم مجلس وزراء البيئة في هذا الاطار، دور المملكة العربية السعودية لرئاسة واستضافة الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر والتي ستقام بالرياض بدء من 2 ديسمبر 2024، وفق المصدر ذاته.

