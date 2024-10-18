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وزير الشؤون الخارجيّة يؤكّد أهميّة عقد المشاورات السّياسية بين تونس وجمهورية كازاخستان

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Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 19:22 قراءة: 0 د, 37 ث
      
نوّه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بأهمية عقد المشاورات السياسة الثنائية بين تونس وجمهوريّة كازاخستان.

وأكّد النّفطي لدى لقائه اليوم الجمعة، نائب وزير شؤون خارجية جمهورية كازاخستان أليباك باكييف، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمشاورات بين البلدين، أهمّية هذه المشاورات التي تنسجم مع رؤية تونس لتطوير التعاون مع كازاخستان على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، سيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة.

...

من جهته، سلّم المسؤول الكازاخي إلى وزير الخارجيّة، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد على إثر انتخابه لعهدة رئاسية ثانية خلال انتخابات 6 أكتوبر الجاري.

كما سلّمه رسالة تهنئة من نظيره الكازاخي، مراد نورتلو، بمناسبة تعيينه على رأس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مجددا حرص بلاده على المضيّ قُدُما في دعم التعاون بين البلدين.


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