بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد : برنامج مباريات الجولة السابعة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يوم السبت 19 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر :



السبت 19 اكتوبر 2024

قاعة بني خيار



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بعث بني خيار - النادي الافريقي

قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي

قاعة سوسة الاولمبية

النجم الساحلي - مكارم المهدية

قاعة الحمامات

جمعية الحمامات - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم

قاعة جمال

نادي كرة اليد بجمال - هلال مساكن

قاعة ساقية الزيت

نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة

