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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد : برنامج مباريات الجولة السابعة

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Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 17:21 قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يوم السبت 19 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر :

السبت 19 اكتوبر 2024
قاعة بني خيار
...

بعث بني خيار - النادي الافريقي
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي
قاعة سوسة الاولمبية
النجم الساحلي - مكارم المهدية
قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - هلال مساكن
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة


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