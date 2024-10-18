بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد : برنامج مباريات الجولة السابعة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يوم السبت 19 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر :
السبت 19 اكتوبر 2024
قاعة بني خيار
السبت 19 اكتوبر 2024
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - النادي الافريقي
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي
قاعة سوسة الاولمبية
النجم الساحلي - مكارم المهدية
قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - هلال مساكن
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 296045