بطولة افريقيا للأندية البطلة لكرة اليد للسيدات: الجمعية النسائية بالساحل في الدور النهائي

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تأهلت الجمعية النسائية بالساحل اليوم الجمعة الى الدور النهائي لبطولة افريقيا للأندية البطلة لكرة اليد للسيدات التي تحتضنها المغرب الى غاية 19 أكتوبر الجاري اثر الفوز على نادي أوتوهو الكونغولي بنتيجية 32-23.

وكانت فتيات الجمعية النسائية بالساحل قد بلغن المربع الذهبي للبطولة اثر فوزهن على نادي نواصر المغربي بنتيجة 28-26.

وستواجه الجمعية النسائية بالساحل في المباراة الختامية الفائز من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين الأهلي المصري وبيترو أتليتيكو الأنغولي.