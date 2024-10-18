وزير الشباب والرياضة يتسلّم شهادة اعتماد دولية للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة

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تولى المدير العام للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة المنذر قبّوج مساء الخميس بمقر الوزارة تسليم وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي شهادة إعتماد الجامعة الدولية للطب وعلوم الرياضة للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة واعتماده رسميا مركزا دوليا.



وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة ان شهادة الإعتماد تعتبر اعترافا ضمنيا من قبل الهياكل الدولية بالكفاءات الطبية التونسية وبالمستوى المتميز للتكوين وبما يقدمه المركز من خدمات رعاية وتأطير لفائدة الرياضيين.

واضافت أن تونس تعد أول دولة عربية والثانية على المستوى الإفريقي التي تتحصل على هذه الشهادة بعد جنوب إفريقيا وهو مايعكس ريادة تونس في هذا المجال وجهود المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بصفة خاصة من أجل العمل على تطوير منظومة الطب الرياضي في تونس بالتنسيق مع الجامعة التونسية للطب الرياضي.



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وقد حضر مراسم تسليم شهادة الإعتماد بالخصوص نائب رئيس الجامعة الدولية للطب الرياضي وعضو اللجنة الطبية والعلمية باللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الجمعية التونسية للطب الرياضي ماهر الزهار.