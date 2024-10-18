جلسة عمل حول تطوير أداء ديوان الحبوب

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اشرف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عز الدّين بن الشيخ، مساء الخميس، على جلسة عمل خصّصت لتشخيص دور ديوان الحبوب وتقديم جملة من المقترحات لتطويره، وذلك بحضور المكلف بتسيير ديوان الوزير والرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب وثلة من إطارات الديوان.



وشهدت الجلسة تقديم عرض حول دور ديوان الحبوب في منظومة الحبوب والمتمثل بالأساس في تزويد البلاد بالحبوب المحلية والموردة وتعديل السوق والإشراف ‫على ‫عملية ‫تجميع ‫الحبوب المحلية بالإضافة الى تكوين ‫مخزون احتياطي‫ من ‫الحبوب ‫المعدة ‫للاستهلاك والبذور وتأمين دور المرفق العام في القطاع.





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كما تم التطرق خلال العرض إلى مشاغل ديوان الحبوب والمتعلقة بالمسائل الماليّة واللّوجيستيّة من طاقة الخزن والنّقل عبر السّكك الحديديّة، والنظر في الحلول المقترحة لتطوير أداء الديوان من حيث تطوير نقل الحبوب عبر السكك الحديدية وبناء مخازن جديدة لخزن وتجميع الحبوب في اطار مشاريع استثمارية.



وقد أوصى الوزير بوضع مخطط عمل على المدى المتوسط لتطوير عمل الديوان مع الأخذ بعين الاعتبار لكل المسائل الاستعجالية بهدف مزيد حوكمة قطاع الحبوب على جميع المستويات مع الحرص على توفير كل المستلزمات الضرورية للمحافظة على جودة الحبوب .