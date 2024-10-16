فتح العروض المالية المقدمة من طرف مشغلي الاتصالات الثلاثة لإسناد اجازات الجيل الخامس للهاتف الجوال

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أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الأربعاء، عن فتح العروض المالية المقدمة من طرف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات الثلاثة (اتصالات تونس وأوريدو تونس وأورونج تونس) لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإسناد إجازات الجيل الخامس للهاتف الجوال.





وأشار وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال فتح العروض بمقر الوزارة، بحضور المدير العامين للمشغلين الثلاثة وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد الإجازات، إلى أنّ مرحلة فتح العروض المالية تعتبر خطوة هامة في مسار إسناد إجازات الجيل الخامس بعد تقييم العروض الإدارية والفنية والاقتصادية.

وأشار وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال فتح العروض بمقر الوزارة، بحضور المدير العامين للمشغلين الثلاثة وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد الإجازات، إلى أنّ مرحلة فتح العروض المالية تعتبر خطوة هامة في مسار إسناد إجازات الجيل الخامس بعد تقييم العروض الإدارية والفنية والاقتصادية.

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وأكد الهميسي، وفق بلاغ للوزارة، حرص الحكومة على الالتزام بالرزنامة التي تم الإعلان عنها قبل اطلاق طلب العروض بما يمكن من إطلاق خدمات الجيل الخامس في الآجال المحددة وذلك تدعيما للبنية التحتية للاتصالات ومواكبة للتطورات التكنولوجية واستجابة لتطلعات المواطن والمؤسسات الاقتصادية من خلال توفير خدمات اتصالات ذات جودة عالية.