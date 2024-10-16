مشروع قانون المالية 2025: إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية

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يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، ضمن محور تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، إحداث " صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ".



وأوضحت وزارة المالية، ضمن شرح الأسباب المضمن في مشروع قانون المالية، الذي حصلت " وات" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن إقرار هذا الاجراء يأتي "تجسيما لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإحداث "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية" الرامي إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية.



وأوضحت وزارة المالية، ضمن شرح الأسباب المضمن في مشروع قانون المالية، الذي حصلت " وات" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن إقرار هذا الاجراء يأتي "تجسيما لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإحداث "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية" الرامي إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية.

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كما يتنزل إحداث هذا الصندوق في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة والإحاطة بالفئات الهشة والحد من تأثيرات التغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على المؤسسات والإحاطة بالعمال المسرحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.



وبينت وزارة المالية صاحبة المشروع الوارد في 62 فصلا أن تمويل هذا الصندوق، سيتم من خلال منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5 بالمائة يُحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظّف على كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف نسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، وفرض معلوم بنسبة 30 بالمائة على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمّله المشارك في الألعاب، إلى جانب كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل.



وتم التنصيص على أن التصرف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية يتم بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.