بنزرت: مسابقات رياضية وشبابية وملتقيات ثقافية بمناسبة الاحتفال  بالذكرى 61 لعيد الجلاء المجيد

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بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الجلاء المجيد (15 أكتوبر 1963)، أعدت المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة ببنزرت، بالتنسيق مع مصالح الولاية والمعتمديات، برمجة رياضية وشبابية متنوعة بجميع الفضاءات الراجعة لها بالنظر، علاوة على بقية الفضاءات الرياضية العمومية والخاصة.





وأفاد المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة ببنزرت كمال هنيد، بأن المندوبية وجميع دور الشباب والجمعيات والنوادي الناشطة بها، عاشت خلال الشهر الجاري على وقع هذا الموعد الوطني الكبير، من خلال برمجة وتنظيم مهرجان رياضي وتنشيطي كبير ضم اكثر من 60 نشاطا بمختلف فضاءات دور الشباب بالجهة، على غرار 15 أكتوبر وسيدي سالم وجرزونة ومنزل جميل وتينجة وراس الجبل وجومين وسجنان ومنزل بورقيبة واوتيك وعوسجة والحويض والماتلين وسيدي علي الشباب علاوة على دار الشباب المتنقلة ووحدة تنشيط الشباب الريفي.



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وبين أن الانشطة قد تنوعت بين المباريات الرياضية التي شفعت بجوائز التكريم والتشجيع، والفعاليات الدولية ومنها رالي تونس التحدي 2024 ورالي السيارات المعدلة وغيرها، وكذلك المعارض المصورة التي تحكي ملاحم الاستقلال وابطال تونس البررة الذين خضبوا بدمائهم الزكيّة أرض الوطن.



كما عاشت أغلب مناطق الجهة على وقع فقرات متنوعة ذات طابع احتفالي بذكرى الجلاء، جمعت بين التنشيط الجماهيري والمسابقات الفكرية والاذاعية بمختلف دور الثقافة بالجهة ، علاوة على العروض المسرحية والألعاب الترفيهية والامسيات التنشيطية والجداريات الفنية والندوات الحوارية، حول معاني وابعاد عيد الجلاء المجيد، وورشات التعبير والفنون التشكيلية والعروض الوثائقية النادرة حول معركة بنزرت، وأيضا القوافل الصحية وحضائر العمل التطوعي لصيانة ونظافة المؤسسات، وغيرها من البرامج الهادفة والموجهة لجميع الفئات والشرائح العمرية، وخاصة منهم الشباب التلمذي والجامعي.



ومن أبرز هذه الفعاليات، ندوة جمعية صيانة المدينة ومنتدى مقاصد وجمعية قدماء الاذاعة والتلفزة التونسية، حول "دور الإعلام في معركة الجلاء" التي أمن فقراتها عميد الصحفيين في بنزرت الزميل رشيد البكاي، الى جانب افتتاح وتدشين روضة الشهداء بجومين، وتنظيم الدورة 34 للمهرجان الاقليمي للمسرح (دورة الدكتور محمود الماجري لسنة 2024 ) بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.