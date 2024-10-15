المجلس الوطني للجهات والأقاليم: " الجلاء علامة فارقة في تاريخ تونس الوطني" (بيان)

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بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 61 لعيد الجلاء، اصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، اليوم الثلاثاء ، بيانا قال فيه "انّ جلاء الاستعمار الفرنسي من آخر شبر من تراب تونس يُعد علامة فارقة في تاريخ تونس الوطني، وتعبيرا عن إرادة الشعب في مقاومة كل التحديات.

ودعا المجلس الشعب التونسي إلى الوحدة والتآزر لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار في كافة ربوع الوطن مؤكدا أنّ هذه الذكرى "تعيد إلى الأذهان تضحيات الشجعان الذين جادوا بأرواحهم من أجل تحقيق حرية وطنهم واستعادة سيادته متابعا " نحن اليوم أحوج ما نكون إلى روح ملحمة معركة الجلاء الخالدة لمواجهة التحديات".



وجدّد المجلس موقف تونس الثابت والمبدئي في دعم مقاومة الفلسطنيين داعيا كل أحرار العالم إلى التحرك من أجل وقف حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني ولبنان مشيدا في الآن نفسه بصمود الأبطال في ميادين المواجهة أمام عدو مدعوم من قبل قوى الإستعمار التي لا تزال تدعم إستعمار استيطاني غاشم.