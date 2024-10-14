نهائيات البطولة الوطنية للتجديف الكلاسيكي : جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة تحتكر اللقب في صنفي الاكابر والاواسط ذكورا واناثا

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فرضت عناصر جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة سيطرة مطلقة على نهائيات البطولة الوطنية للتجديف الكلاسيكي التي دارت امس الاحد بالمجرى الدولي للتجديف ببحيرة تونس بمشاركة 10 جمعيات.

واحتكرت جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة اللقب في صنفي الاكابر والاواسط ذكورا واناثا الى جانب فئة الاصاغر بينما عاد اللقب في الصغريات للجمعية الرياضية بالبحيرة وفي الاداني والدنيوات للمدرسة الفيدرالية بالبحيرة.

اما في صنف صغار الاداني، فقد توج باللقب النادي البحري بسوسة بالتساوي مع نادي تيارا أجيم جرية وفي صغار الدنيوات جمعية قرقنة الرياضية.



واحتكرت جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة اللقب في صنفي الاكابر والاواسط ذكورا واناثا الى جانب فئة الاصاغر بينما عاد اللقب في الصغريات للجمعية الرياضية بالبحيرة وفي الاداني والدنيوات للمدرسة الفيدرالية بالبحيرة.اما في صنف صغار الاداني، فقد توج باللقب النادي البحري بسوسة بالتساوي مع نادي تيارا أجيم جرية وفي صغار الدنيوات جمعية قرقنة الرياضية.

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وفي ما يلي النتائج المحققة في مختلف الاصناف بعد خوض 04 جولات تجديف كلاسيكي منذ شهر جوان المنقضي :

صنف صغار الأداني:

النادي البحري بسوسة بالتساوي مع نادي تيارا أجيم جرية



صنف صغار الدنياوات:

جمعية قرقنة الرياضية



صنف الأداني:

المدرسة الفيدرالية بالبحيرة



صنف الدنياوات:

المدرسة الفيدرالية بالبحيرة



صنف الأصاغر:

جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة



صنف الصغريات:

الجمعية الرياضية بالبحيرة



صنف الأواسط:

جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة



صنف الوسطيات:

جمعية مدرسة الصيد البحري يطبرقة



صنف الأكابر:

جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة



صنف الكبريات:

جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة